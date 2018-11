Filmes feitos com celular e tablets são tema de festival em Brasília

Começa (16) o Filmaê – 1º Festival de Cinema Móvel de Brasília, que abre espaço para trabalhos feitos por meio de dispositivos móveis como celulares e tablets.

O evento vai até (18) com exibição de filmes no Espaço Cultural Renato Russo, em Brasília, mas pode ser acompanhado pelo site www.filmae.com.br de qualquer lugar do país. Todas as atividades e sessões do festival têm entrada franca.

Participam do Filmaê 65 curtas-metragens. A mostra competitiva conta com 45 produções nacionais entre filmes de ficção, documentários, reportagens, videoclipes e produções experimentais nacionais. Também serão exibidos 20 filmes estrangeiros na mostra não competitiva.

Os internautas podem assistir aos filmes com antecedência e votar pelo júri popular nas categorias de melhor filme, direção, atuação, edição, trilha sonora e fotografia. Também estão disponíveis no site do evento os 82 curtas pré-selecionados.

Os vencedores, de cada categoria e área de atuação, serão premiados com programas de edição e um troféu estilizado do Filmaê.

Abertura

O Filmaê será aberto às 19h desta -feira (16) com a exibição do longa-metragem Distúrbio (2018), de Steven Soderbergh. O filme é uma trama de terror psicológico que retrata a história de uma mulher perseguida por um stalker (perseguidor) virtual. Todo feito com celular, o filme estreou no 68º Festival Internacional de Berlim.