Filme sobre Lava Jato responde a mais de 18 processos, diz jornal

(Foto: reprodução) Marcelo Bretas e Sérgio Moro em sessão do filme ‘Polícia Federal: A Lei é Para Todos’

O filme Polícia Federal: A Lei é Para Todos, sobre a operação Lava Jato, responde a mais de 18 processos, informa a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S Paulo.

Alguns acusados da operação, que são retratados na tela, acionaram seus advogados e moveram ações contra o longa. O produtor do filme, Tomislav Blazic, explicou como tem sido a defesa: “Usamos o argumento da liberação das biografias não autorizadas e todos recuaram”.

Polícia Federal: A Lei é Para Todos foi lançado em setembro de 2017 e tem no elenco Antônio Calloni, Flávia Alessandra, Bruce Gomlevsky e outros atores.

Atualmente, a série O Mecanismo, de José Padilha, está sendo acusada de deturpar fatos que envolvem a operação Lava Jato e políticos brasileiros. Inclusive, pessoas estão fazendo campanha para cancelar a assinatura da Netflix devido à polêmica.

Fonte: Vírgula UOL