Filme sobre Harry e Meghan mostra momentos íntimos do casal

Reprodução Produção será lançada em maio, dias antes do casamento do príncipe Harry e da atriz Meghan Markle

O filme Harry & Meghan: A Royal Romance que deve ser lançado em maio, dias antes do casamento dos pombinhos, mostra momentos íntimos do príncipe Harry e da atriz Meghan Markle. O canal Lifetime publicou um trailer sobre a produção estrelada por Murray Fraser e Parisa Fitz-Henley que conta a história do casal, desde o encontro no Canadá até o relacionamento se tornar público e ele fazer o pedido de casamento. As informações foram publicadas no site People.

“Eu não preciso que a minha vida seja essa imagem real perfeita. Só preciso de você”, diz o personagem de Harry no trailer da produção. O filme foi produzido por Michele Weiss e Meredith Finn. Essa não é a primeira vez em que Lifetime produz um filme baseado na família real. Em 2011, a empresa lançou o título Willian & Kate, sobre o príncipe William e Kate Middleton.

Veja fotos da noiva do príncipe Harry

Meghan Markle

A atriz norte-americana Meghan Markle, de Suits, está noiva do príncipe Harry

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL