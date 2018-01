Filme de Shazam! chegará aos cinemas em abril de 2019

(Foto: reprodução)

Depois do filme de Aquaman, que estreia em dezembro de 2018, o próximo personagem da DC Comics a chegar aos cinemas será o Shazam!. O longa sobre o super-herói irá estrear em 5 de abril de 2019, informa a Warner Bros. Pictures em comunicado oficial.

Nos quadrinhos, Shazam! (também chamado de Capitão Marvel até tempos atrás) é vivido por um garoto que ao dizer o nome do personagem vira um super-herói adulto que possui superpoderes similares aos do Super-homem, adquirindo capa, superforça e habilidade de voar.

Dirigido por David F. Sandberg, Shazam! já está em processo de filmagem. Para o personagem principal, o ator Zachary Levi foi escolhido.

Fonte: Vírgula UOL