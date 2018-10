Filme ‘As Patricinhas de Beverly Hills’ deve ganhar um remake

Leia maisEstudante morre após beber 27 doses de vodca em uma hora durante …Laura Jane Grace estreia projeto solo em São Paulo com casa …

Parece que teremos um remake de As Patricinhas de Beverly Hills, infomou o Hollywood Reporter.

A Paramount Studios planejas trazer a roteirista Marquita Robinson, de GLOW, e a produtora Tacy Oliver, de Gils Trip, para a equipe do novo longa.



O filme de 1995 foi estrelado por Alicia Silverstone, Paul Rudd, Brittany Murphy e Stacey Dash. A obra era inspirada no romance Emma, de Jane Austen.

Janela Indiscreta (1954)

Um dos maiores clássicos de Alfred Hitchcock foi indicado em quatro categorias: Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia e Melhor Som. Não levou nenhuma estatueta. É curioso obeservar também que o próprio Hitchcock nunca levou um Oscar, apesar de toda a sua influência e ser considerado um dos diretores mais importantes de todos os tempos. E não foi por falta de indicações. Um Corpo Que Cai, Psicose e Intriga Internacional, por exemplo, receberam indicações, mas não levaram nenhum prêmio. E depois não sabem porque questionamos o prestígio do Oscar.



12 Homens e Uma Sentença (1957)

12 Homens e Uma Sentença é um filme diferente, o que significa que ele não é aquela típica história premiada pelo Oscar. Indicado a Melhor Filme, Melhor Diretor (para Sidney Lumet) e Melhor Roteiro (para Reginald Rose), esse clássico não levou nenhum Oscar, mas está merecedimanete em qualquer lista de melhores filmes de todos os tempos.



Easy Rider (1969)

Um clássico absoluto que definiu toda uma geração também não levou nenhuma estatueta. Com apenas duas indicações, Melhor Ator Coadjuvante (Jack Nicholson) e Melhor Roteiro Original, Easy Rider é outro grande filme icônico que não foi premiado com o bonequinho dourado. Tudo bem que o filme tinha uma concorrência forte, mas nem indicar Dennis Hopper e Peter Fonda é absolutamente lamentável.



Laranja Mecânica (1971)

Acredite ou não, Stanley Kubrick nunca ganhou um Oscar de melhor diretor. Na verdade, ele ganhou apenas um: o Oscar de efeitos visuais por 2001: Uma Odisséia no Espaço. Glória Feita de Sangue, Dr. Fantástico, O Iluminado e Nascido Para Matar estão na grande galeria de filmes sem nenhum Oscar. Laranja Mecânica, um dos filmes mais icônicos do diretor, recebeu quatro indicações: Melhor Filme, Melhor Diretor (Stanley Kubrick), Melhor Roteiro (também para Kubrick) e Melhor Edição. Zero estatuetas.



Taxi Driver (1976)

Taxi Driver é um dos filmes mais essenciais da carreira de Martin Scorsese. O longa foi indicado a Melhor Filme, Melhor Ator (Robert de Niro), Melhor Atriz Coadjuvante (Jodie Foster) e Melhor Trilha (Bernard Herrmann). Adivinhe com quantas estatuetas o filme saiu da cerimônia de 1977? Isso mesmo, nenhuma! Convenhamos que naquele ano a competição era difícil: Rede de Intrigas, Esta Terra é Minha, Todos os Homens do Presidente e Rocky (o vencedor) também concorriam a Melhor Filme. Claro que isso não impede Taxi Driver de ser um dos maiores filmes da história.



A Cor Púrpura (1985)

A Cor Púrpura, de Steven Spielberg, é o maior recordista em perder Oscar. O filme concorria em onze (isso mesmo, ONZE) categorias e conseguiu a proeza de não levar nada. Melhor Filme, Melhor Atriz (Whoopi Goldberg), Melhor Atriz Coadjuvante (Margaret Avery e Oprah Windrey) e Melhor Roteiro eram algumas das categorias nas quais o filme concorria.



Faça a Coisa Certa (1989)

Aquele que é sem dúvida o melhor filme de Spike Lee também não levou nenhum Oscar. Apesar de Faça a Coisa Certa ter levado duas indicações (Melhor Ator Coadjuvante para Danny Aiello e Melhor Roteiro Original), o clássico não chegou a ganhar nenhuma estatueta. Porém a história de tensão racial em um bairro nova iorquino não envelheceu e o retrato duro e ao mesmo tempo colorido do filme de Spike Lee permanece como um dos títulos obrigatórios em qualquer coleção de clássicos.



Um Sonho de Liberdade (1994)

O filme, considerado o melhor de todos os tempos pelos usuários do IMDB, o maior banco de dados de cinema da internet, teve muitas chances, afinal foram sete indicações, entre elas Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Roteiro Adaptado. Um Sonho de Liberdade perdeu nas categorias principais para Forrest Gump: O Contador de Histórias, porém o seu retrato do sistema carcerário corrupto e do poder da amizade viverá para sempre como um verdadeiro clássico.



Boogie Nights (1997)

É bem provável que as pessoas que escolhem os premiados do Oscar não estivessem preparados para um filme sobre a ascensão e queda de uma estrela pornô. Boogie Nights foi indicado a Melhor Ator Coadjuvante (Burt Reynolds), Melhor Atriz Coadjuvante (Julianne Moore) e Melhor Roteiro (Paul Thomas Anderson), mas não levou nenhuma, o que não o impede de ser um dos filmes mais aclamados da década de 90.



Cidade dos Sonhos (2001)

O já clássico de David Lynch foi indicado em apenas uma categoria: Melhor Diretor. E acabou perdendo para Ron Howard, de Uma Mente Brilhante. Sem desmerecer o outro filme, mas Cidade dos Sonhos é uma aula cinema e 15 anos depois de seu lançamento, seu prestígio só aumenta. O diretor já havia sido indicado outras duas vezes (por Veludo Azul e O Homem Elefante) e não ganhou nenhuma. Cidade dos Sonhos era a chance definitiva da academia se redimir, porém nós já estamos cansados de saber que esse mundo é muito injusto.



