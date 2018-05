Filipinas cria ação para acabar com homicídio de crianças

Filipinos protestam contra morte de crianças no país

O Plano de Ação para Acabar com a Violência contra Crianças nas Filipinas, formulado em uma parceria do governo e representantes da UNICEF e da ONU, visa “quebrar o ciclo” de mortes de crianças e adolescentes no país oferecendo acesso a serviços de ajuda. As Filipinas lida com problemas como trabalho infantil e um cenário de guerra das drogas que envolve menores. O projeto pretende melhorar a legislação, desenvolver a capacidade de defesa nas crianças, e servir como guia para novas medidas.

Segundo informou o Human Rights Watch, a representante da UNICEF Julia Rees disse que as crianças são vítimas de violência praticada por pessoas que elas confiam. Na maioria das vezes, os casos acontecem dentro da casa, em escolas e comunidades. O tráfico de drogas e a guerra estabelecida entre traficantes e policiais são outro fator que coloca crianças e adolescentes em situação de risco. Nos últimos dois anos, mais de 12 mil pessoas foram assassinadas no país pela polícia, e entre elas, crianças e adolescentes.

