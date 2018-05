Filipe Toledo ganha etapa brasileira do mundial de surf

O paulista Filipe Toledo foi o vencedor da etapa brasileira do campeonato mundial de surfe, disputado em Saquarema, no Rio de Janeiro. Toledo ganhou na etapa de 2015, no Postinho da Barra da Tijuca, e agora garantiu o bicampeonato do Brasil em Saquarema, repetindo o feito do também paulista Adriano de Souza no ano passado.

Filipe ultrapassou o líder do ranking o australiano Julian Wilson, nas semifinais, e o também australiano Wade Carmichael, na decisão final. Com a vitória, Filipe tirou a vice-liderança no Jeep Leaderboard do potiguar Italo Ferreira e está na briga direta pelo título mundial, que terá nova etapa na Indonésia, a partir do dia 27 deste mês.

Com a vitória, Filipe Toledo saltou do nono para o segundo lugar, com o australiano Julian Wilson na frente.

Fonte: Agência Brasil