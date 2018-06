Filhote é encontrado com as quatro patas cortadas

(Foto: reprodução/ Metro UK)

Talvez essa seja a notícia mais triste que você verá nesta semana. Um adorável filhote de cachorro foi encontrado com as quatro patas cortadas e sem o rabo em uma floresta perto da cidade de Sacaria, na Turquia.

O catioro foi resgatado e levado a uma clínica veterinária, mas o animalzinho não resistiu à cirurgia e acabou morrendo, informa o Metro UK.

A notícia e as imagens chocaram o país, provocando indignação nas redes sociais. Tanto os governantes quanto os políticos da oposição condenaram o ato e pediram medidas mais rigorosas contra aqueles que maltratam animais. Os grupos de defesa dos direitos aos animais alegam que as punições por crueldade contra animais na Turquia são muito brandas.

O atual presidente Recep Tayyip Erdogan disse neste domingo, 17, que as leis de direitos dos animais na Turquia seriam alteradas após a votação de 24 de junho, na qual ele pretende ser reeleito. Pelo Twitter, a candidata à presidência Meral Aksener se pronunciou: “Essa brutalidade contra um ser pequeno é uma dolorosa manifestação da perda de valores em nosso país. Peço a Deus que aqueles que machucam um filhote encontrem o que merecem na vida após a morte”.

Confira as imagens abaixo. É triste demais.

Filhote é encontrado com as patas cortadas

Créditos: reprodução/ Metro UK

Fonte: Vírgula UOL