Filhote de capivara pula em cama e se esconde em banheiro de casa

Carlos Henrique Glanzmann/Arquivo Pessoal Filhote de capivara se esconde

Leia maisCapivaras ganham banho quente e tratamento digo de spa no Japão

Uma casa no bairro São Pedro, em Juiz de Fora, recebeu a visita um tanto inesperada. Um filhote de capivara entrou em um imóvel de dois andares no meio da madrugada, pulou na cama da sogra do dono da casa e se refugiou no banheiro.

O animal foi fotografado pelo proprietário da residência, o mestre de obras Carlos Henrique Glanzmann. Bombeiros que foram chamados para resgatar o bicho estimaram que ela tenha entre 35 kg e 40 kg.

De acordo com Carlos, o animal provavelmente veio da represa do Cruzeiro de Santo Antônio, onde algumas capivaras costumam ficar.

Capivaras ganham tratamento digo de spa

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Créditos: Reprodução/Rocketnews24

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Créditos: Reprodução/Rocketnews24

Créditos: Reprodução/Rocketnews24

Créditos: Reprodução/Rocketnews24

Fonte: Vírgula UOL