Filhos de Bell Marques, Rafa e Pipo Marques lançam single novo com Jorge e Mateus

Estreia hoje a nova faixa do primeiro DVD de Rafa e Pipo Marques, filhos de Bell Marques. “Se o Passarinho Voou” conta com a participação da dupla Jorge e Mateus e promete fazer o mesmo sucesso de “Tô de Boaça”, hit em parceria com Wesley Safadão.

“Estamos bastante animados com a nova faixa e confiantes de que ela vem com a mesma força da anterior, antecipando um pouco o conteúdo do DVD, que apresentaremos em breve, na íntegra. É uma música muito gostosa, com uma letra muito bacana, que fala de amor, coisa que todo mundo adora”, diz Rafa Marques.

“Em breve, vamos lançar o DVD completo nas principais plataformas digitais e estamos muito felizes com o resultado. Além do cenário deslumbrante da Baía de Todos os Santos, nossa casa, pudemos contar com os maiores nomes da música na atualidade, que são Jorge e Mateus, que fizeram essa versão linda de Se O Passarinho Voou com a gente; nosso super parceiro Safadão, que nos deu muitas alegrias nesse último Verão, e de nosso pai, Bell Marques”, resume Pipo.

Ouça aqui:

Fonte: Vírgula UOL