Filho está trabalhando em série biográfica sobre Roberto Bolaños

Roberto Bolaños

Roberto Gómez Fernández contou para o jornal mexicano El Universal, que está trabalhando em uma série biográfica sobre a história de seu pai, Roberto Gómez Bolaños, criador dos famosos personagens Chavez e Chapolin. O ator morreu em 2014, aos 85 anos.

“Me sinto bem com este projeto. Será uma grande responsabilidade, já que contará a história do meu pai. O primeiro passo foi acertar um acordo com os meus irmãos, pois trata-se de uma decisão coletiva e estamos começando a reunir informações”, disse.

Será que rola mesmo?! Quem aí gostaria de ver uma série sobre Bolaños?

Fonte: Vírgula UOL