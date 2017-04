Filho de Robert Trujillo faz 1º show com Korn; assista ao vídeo

Nesta quarta, 19, o Korn chega a São Paulo para se apresentar no Espaço das Américas, e a grande novidade desta vinda da banda é o baixista Tye Trujillo, de apenas 12 anos de idade e filho de Robert Trujillo, do Metallica. O menino estará substituindo Fieldy nos shows da América do Sul.

Mas, antes de aterrissar no Brasil, o grupo de Jonathan Davis passou nesta segunda, 17, por Bogotá, na Colômbia, e os primeiros vídeos com Tye no baixo já caíram no Youtube.

Abaixo eles tocam o clássico Falling Away From Me. Pela empolgação, parece que o público aprovou Tye. E você, acha que o ferinha manda bem ou não?

Depois de São Paulo, o Korn toca dia 21 no Live Curitiba, em Curitiba, e 23 no Pepsi on Stage, em Porto Alegre.

Fonte: Vírgula UOL