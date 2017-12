Filho de Liam Gallagher quer montar banda e está procurando músicos

(Foto: reprodução/Twitter) Liam e Gene Gallagher

Leia maisKanye West presenteia Kim Kardashian com ações equivalentes a R$ …Slash gasta mais de 6 milhões de dólares em nova mansão com 10 …

Gene Gallagher, filho de Liam Gallagher, quer montar uma banda e está procurando músicos para integrá-la, disse o eterno vocalista do Oasis ao site NME.

Com 16 anos de idade, Gene, que é filho de Liam com Nicole Appleton, já se aventurou no mundo da moda como modelo, mas agora pretende seguir os passos do pai. “Gene está desesperado para formar uma banda. Ele toca guitarra e bateria e está procurando membros para o grupo“, diz o cantor do mega hit Wonderwall.

Ao ser questionado como é a voz de seu filho, Liam respondeu: “Não o ouvi cantar ainda, mas ele tem atitude e sabe exatamente o que quer. Ele é um bom guitarrista, bem melhor do que eu. Quer dizer, eu não sei tocar, mas ele é bom“.

Quem se candidata?

Cara de um, focinho de outro: os filhos dos famosos que são a cara dos pais

1 de 31

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Tom Hanks e Colin

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Reese Witherspoon e Ava Phillippe

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Jay-Z e Blue Ivy

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Getty Images

Madonna e Lola Leon

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Cindy Crowford e Kaia Gerber

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Kelly Key e Suzanna

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Rumer Willis e Demi Moore

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Kim Kardashian e North West

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução/Twitter

Gisele Bündchen e Vivian Lake

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Fernanda Rodrigues e Luisa

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Isabeli Fontana e Lucas

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Kaká e Luca

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Lili Grace e Kate Moss

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Getty Images

Juliane Moore e Liv Helen

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Goldie Hawn e Kate Hudson

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Fiuk e Fabio Junior

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Lisa Bonet e Zoë Kravitz

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Getty Images

Tarcísio Meira e Tarcísio Filho

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Divulgação / TV Globo

Katie Holmes e Suri

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: The Grosby Group

Martin Sheen e o filho Charlie Sheen

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Getty Images

Regina Duarte e Gabriela

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Luiza Valdetaro e Malu

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Heather Locklear e Ava Sambora

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

William Bonner e Vinicius

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Will e Jaden Smith

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Mamie, Grace e Louisa Gummer

Mamie, Grace e Louisa Gummer são filhas da…

Créditos: Divulgação

Meryl Streep

Meryl Streep

Créditos: Getty Images

Maya Thurman

Maya Thurman, filha da…

Créditos: Getty Images

Uma Thurman com 18 anos

Uma Thurman

Créditos: Getty Images

Scott Eastwood

Scott Eastwood, filho do…

Créditos: Divulgação/Town&Country

Clint Eastwood

Clint Eastwood

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Famosos

Os piores desastres de Photoshop do ano

Famosos

Os posts mais bombados do ano no Insta dos famosos

Famosos

Múltiplos talentos de Terry Crews

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL