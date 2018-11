Filho de Karina Bacchi de 1 ano rouba a cena em casamento

Filho de Karina Bacchi rouba a cena

Leia maisAvó mostra pela primeira vez rosto de Zoe, filha de Sabrina Sato …Maisie Williams, a Arya Stark de ‘Game of Thrones’, virá para a …

Karina Bacchi, apresentadora, atriz, modelo e influenciadora, casou com o empresário Amaury Nunes em um resort de luxo em Barra de São Miguel, Alagoas, na quinta (29).

Quem roubou a cena foi Enrico, todo de branco, que levou as alianças. O menino de 1 ano, nasceu em Miami, fruto de uma produção independente de Karina.

O local escolhida para a cerimônia é o mesmo onde ela foi pedida em casamento, em maio deste ano.

Apenas amigos e familiares próximos ao casal estiveram presentes. “Que a gente continue sonhando juntos, criando novos sonhos e assim fazendo bem ao outro pra sempre. Te amo demais”, se declarou Karina.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Karina Bacchi na Grécia

As melhores imagens da musa fitness nas paisagens gregas

Créditos: Reprodução Instagram

Mais galerias

Nova casa de Lana Del Rey

Lucas Jagger

Titi Glagliasso

Mais galerias

Nova casa de Lana Del Rey

Lucas Jagger

Titi Glagliasso

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1110322’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL