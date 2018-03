Filho de Galvão Bueno gasta R$ 1 mil em figurinhas da Copa

Reprodução/Instagram Luca Bueno

Luca Bueno, filho de Galvão Bueno, de 16 anos, gastou R$ 1.000 em figurinhas do álbum da Copa 2018. O youtuber fez um vídeo na piscina da mansão em que mora dizendo que ia fazer algo inédito.

“Vou fazer uma coisa meio louca, que acho que ninguém no Youtube fez ainda. Vamos pegar minha carteira”, afirmou, “Aqui tem R$ 1 mil”, ressaltou, antes de ir na banca e gastar tudo em figurinhas.

“Antes de você começar a me xingar, ‘nossa, esse riquinho gasta muito dinheiro em coisa inútil’. Eu vou ficar com uns 30 pacotinhos e o resto vou deixar pra quem ganhar o sorteio que vou fazer”, completou. Mesmo assim, a internet foi à loucura com o rapaz.

Filho caçula de Galvão, Luca Bueno

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Gugu e João Augusto

Créditos:

João Augusto Liberato e Luca Soares Galvão Bueno

Créditos: Reprodução

João Guilherme

Créditos: Reprodução

Galvão, Cacá, Popó, Letícia e Luca

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Luigi com Helena e Ru

Créditos: Thalita Castanha/Divulgação

Créditos: Reprodução

Enzo Celulari

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução

Ru Baricelli

Créditos: Reprodução

Luigi Baricelli e Ru

Créditos: Reprodução

João Guilherme, influenciador e multiartista

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos:

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Thomas Rera

Créditos: (Reprodução / Instagram)

Fonte: Vírgula UOL