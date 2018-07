Filhas gêmeas de Madonna dançam Michael Jackson no museu

Madonna e as filhas Stella, Estere e Mercy

Madonna está passeando por Londres esta semana e aproveitou para conferir uma mostra sobre Michael Jackson com as filhas gêmeas Estere e Stella, além da filha Mercy.

Londres recebe desde 28 de junho a exposição Michael Jackson: On the Wall, na National Portrait Gallery. A mostra revive a obra do cantor e apresenta obras assinadas por grandes nomes, como David LaChapelle e Andy Warhol.

No Instagram, Madonna compartilhou as filhas dançando em uma das salas interativas da exposição. Fofas demais!

Confira:

Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em 8 de Jul, 2018 às 6:09 PDT

Fonte: Vírgula UOL