Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Bindi Irwin

Leia maisCegonha voa 13 mil quilômetros para encontrar par

Bindi Irwin, de 19 anos, está provando que é filha de peixe, seguindo os passos de seu famoso pai, Steve Irwin (1962-2006), mostrando o mesmo encanto natural e estreita ligação com animais de todos os tipos.

Assim como seu irmão Robert, Bindi está no centro das atenções desde cedo, aparecendo no programa de seu pai, o Caçador de Crocodilos, desde seis meses de idade.

Durante as filmagens de um comercial, Steve Irwin colocou a criança pequena Bindi nas costas de um crocodilo e disse: “Você está assistindo Animal Planet com o Caçador de Crocodilos e sua família!”

Desde aquela estreia única na tela, ela experimentou todos os tipos de coisas, desde atuar e cantar, passando por programas de TV e até mesmo ganhando uma temporada de Dancing With The Stars. O mundo a viu crescer do ajudante adorável de seu pai, passando pelo trágico desfecho, até a moça confiante e eloquente que é hoje.

A verdadeira paixão de Bindi é a vida selvagem e, assim como seu pai, ela tem esse dom especial de compartilhar seu entusiasmo, inspiração e mensagem de conservação para o mundo. Ela ainda vive e trabalha no Australia Zoo, que foi fundado e é dirigido pela família Irwin desde 1970.

“Eu passei minha vida inteira vivendo em um zoológico, o que é muito louco. Não são muitas as crianças que dizem isso ”, ela disse à E! Notícias. “Demorei até os três anos para perceber que não vínhamos apenas ao zoológico todos os dias, que realmente vivíamos aqui”.

Juntamente com sua mãe e seu irmão, Bindi está garantindo que o legado de seu pai permaneça, e Steve, um herói para muitos de nós de certa idade, nunca é esquecido. “Queremos ter certeza de que sua mensagem de vida selvagem e conservação continue”, disse ela. “Porque ele era o maior conservacionista do mundo e nunca queremos que essa mensagem morra.”

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Filha do 'Caçador de Crocodilos' segue os passos do pai

Filha do ‘Caçador de Crocodilos’ segue os passos do pai

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Mais galerias

Cegonha voa 13 mil quilômetros para encontrar par

Rapaz diz ter virado gay com remédio

Fotos de nascimentos mostram como as mulheres são duronas

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Cegonha voa 13 mil quilômetros para encontrar par

Rapaz diz ter virado gay com remédio

Fotos de nascimentos mostram como as mulheres são duronas

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1278459’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL