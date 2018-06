Filha de Tom Cruise e Katie Holmes é flagrada vendendo limonada na parada LGBTQ de Nova York

Leia mais’Me fortaleceu’, diz Ana Furtado após apoio contra câncerQue trio! Adele e J. K. Rowling vão a show de Taylor Swift, em …

Suri Cruise, 12 anos, foi vista vendendo limonada durante a parada do Orgulho LGBTQ de Nova York, nos Estados Unidos, que rolou no final de semana.

Esta foi a forma da filha de Tom Cruise e Katie Holmes demonstrar apoio à comunidade. Cada copo da bebida custava U$ 2. Ela estava acompanhada de um grupo de amigos.

Confira as fotos que rolaram no Twitter:

She’s such a sweetheart! #NEW

Suri Cruise is seen selling lemonade for $2 a cup at the annual Gay Pride Parade in New York City. (24/06/2018)#SuriCruise #KatieHolmes #cute #adorable #sweetheart #celebritykids #pride #loveislove #photooftheday https://t.co/JC2rD3My5Z pic.twitter.com/hc5W3r5466

— Claudia P. (@Clap85) June 25, 2018

Suri Cruise Opened a Lemonade Stand for NYC Pride Parade https://t.co/ai65R3txdm pic.twitter.com/tjmXxuiX4D

— Eli Manning (@iamEliManning) June 25, 2018

Fonte: Vírgula UOL