Filha de Tiririca posta foto de biquíni e recebe elogios na web: ‘Maravilhosa’

Florentina Evelyn, filha do deputado federal e humorista Tiririca, postou uma foto de biquíni no Instagram e recebeu milhares de elogios. Na imagem, a moça de 21 anos aparece com o marido Clayton Ceará e brinca: “Isso sim é amor. A cara de quem aguenta meus peidos toda noite. Te amo, mô“.

Não demorou para que os fãs enviassem mensagens elogiando a garota. “Linda, maravilhosa”, “Arretada”, “Tá filé, hein”, “Florentina arrasa” e “Ô, bixa gata”, escreveram alguns internautas. Outro disse, aproveitando a brincadeira da legenda: “Esse casal é firmeza, seja com ou sem peido. Isso é amor”.

Florentina, que foi batizada pelo pai com esse nome em homenagem ao hit do artista, segue os passos de Tiririca e do irmão, Tirulipa, na carreira de humorista. Quando era adolescente, tinha vergonha do nome, mas são águas passadas e agora se orgulha em tê-lo.

Tiririca com a filha Florentina:

Fonte: Vírgula UOL