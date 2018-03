Filha de Michael Jackson e Cara Delevingne são flagradas aos beijos

Reprodução/Instagram Paris e Cara!

Paris Jackson e Cara Delevigne podem estar juntas. Os rumores já existiam, mas agora as duas foram flagradas aos beijos nas ruas de Los Angeles.

As duas ainda trocaram muitos abraços e carinhos. No Instagram, onde as fotos foram compartilhadas exaustivamente, os comentários são de apoio ao casal e torcida para que elas estejam de fato namorando.

No início dessa semana, Paris compartilhou no Instagram uma foto da atriz de Esquadrão Suicida fazendo uma pose engraçada na cama.

Confira fotos:

Uma publicação compartilhada por PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) em 23 de Mar, 2018 às 2:45 PDT

Uma publicação compartilhada por Ana

Fonte: Vírgula UOL