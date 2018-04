Filha de Kurt Cobain mostra sua 1ª música e impressiona com belíssima voz

(Foto: reprodução/ Instagram) Frances Bean Cobain

Nesta quinta, 5, dia que completa 24 anos da morte de Kurt Cobain, sua filha, Frances Bean Cobain, divulgou ao mundo um trecho de sua primeira composição, e surpreendeu muita gente com uma belíssima voz.

Pelo Instagram, Frances escreveu: “Estou inquieta porque não posso tocar guitarra com unhas compridas, então estou apenas sentada no meu quarto sozinha cantando para mim mesma”.

Ela também explicou: “Não ter uma televisão em casa foi a melhor decisão que já tomei, porque me obriga a ocupar o meu tempo com coisas que me alimentam o cérebro e a alma, em vez de gastar energia pensando em coisas que não preciso pensar”.

Nos comentários, os internautas super aprovaram a voz e música de Frances. “Que voz maravilhosa!”, “Isso me faz chorar”, “Você é extraordinária”, “O espirito do seu pai vive em você” e “Continue cantando, Bean” foram alguns dos milhares de comentários.

Fonte: Vírgula UOL