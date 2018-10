Filha de Kelly Key fala de críticas ao cabelo cacheado: “fiz primeira progressiva aos 5 anos”

Suzanna Freitas, filha mais velha da cantora Kelly key, conversava com seus seguidores no Instagram quando foi perguntada sobre o tipo de alisamento que usa no cabelo. Ela aproveitou a chance para explicar que, desde muito pequena, faz escova progressiva com formol porque tinha vergonha dos cachos e das críticas que recebia na internet.

A estudante de moda postou uma foto de cabelos alisados com a legenda: “eu com 6 anos, já de cabelo liso”. Ela contou que, na época, sua avó era dona de uma salão de beleza e fazia o procedimento.

“Já fui chamada de poodle, tanto na escola quanto dentro do meu próprio condomínio. Eu não entrava nem em piscina, para vocês terem uma noção. Fiz a minha primeira progressiva aos cinco anos de idade”, contou.

“Quando eu era menor, não existia a aceitação, não tinha isso do ‘você é linda do jeito que você é’. Como os cabelos lisos eram ‘mais bonitos’, eu achava que o meu era feio”, disse. Suzanna falou ainda que suas fotos com a mãe recebiam críticas do tipo: “Kelly, sua filha é horrorosa. Cuida do cabelo dessa garota”.

Fonte: Vírgula UOL