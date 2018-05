Filha de Jackie Chan vai morar ‘embaixo da ponte’ por homofobia dos pais

A jovem compartilhou vídeo no YouTube sobre não ter onde morar e o medo de ser separada da namorada

A filha do ator Jackie Chan com a ex Miss Asia Elaine Ng, Etta Ng, afirmou que está sem ter onde morar pois a família não aceita sua homossexualidade. “Estamos desabrigadas há um mês por causa de pais homofóbicos. Nós dormimos praticamente debaixo de uma ponte”, contou ela em um vídeo publicado no YouTube. Etta Ng namora a canadense Andi Autumn.

Etta nunca teve um relacionamento próximo com o pai, que tem fortuna estimada em mais de R$ 1 bilhão. Jackie Chan não comentou as declarações da filha. Etta disse ainda que teme ser separada da namorada, com quem tem um relacionamento desde 2017.

Daniel Radcliffe

O eterno Harry Potter é porta-voz da campanha It Gets Better, que busca denunciar e combater o preconceito contra adolescentes homossexuais nas escolas e ambientes jovens. Daniel já doou mais de 25 milhões de libras em programas de combate à homofobia.

Créditos: Reprodução

Ellen Degeneres

A apresentadora norte-americana é declaradamente homossexual, e uma grande ativista da causa. Ellen é representante da Aliança Gay e Lésbica contra a Discriminação, e sempre discute temas relacionados com homofobia e sexualidade em seu talk show, um dos mais assistidos dos Estados Unidos.

Créditos: Instagram/Reprodução

Ellen Page

A atriz de Juno também é homossexual assumida. Ellen ficou famosa recentemente por confrontar Jair Bolsonaro em uma série online, onde ela viaja pelo mundo denunciando casos e campanhas homofóbicas em diversos países.

Créditos: Instagram/Reprodução

Elton John

O lendário músico inglês é casado com David Furnish oficialmente desde 2005, e sempre destina parte de sua fortuna para associações que discutem casos de homofobia e a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o mundo.

Créditos: Instagram/Reprodução

George Clooney

Alguém duvida da capacidade de galã de George Clooney? Diferente de alguns símbolos sexuais de Hollywood, o ator não tem receio algum em se declarar completamente favorável ao combate à homofobia. Clooney já depositou alguns milhões em colaborações com programas favoráveis aos gays e trans na Europa e Estados Unidos.

Créditos: DIvulgação

Ingrid Guimarães

A atriz está sempre presente em rodas de discussões na web relacionadas ao combate à homofobia. Nesta terça-feira (17), por exemplo, Ingrid usou seu Instagram para lembrar a data e dar um forte depoimento contra o preconceito. “Não é uma questão de opinião, mas sim de justiça”, disse ela.

Créditos: Instagram/Reprodução

Jean Wyllys

O ex-BBB é o único representante da comunidade LGBT em Brasília. Deputado federal, Jean Wyllys enfrenta forte repressão no Congresso para tentar garantir alguns direitos mínimos aos homossexuais, como a criminalização da homofobia.

Créditos: Facebook/Reprodução

Lady Gaga

Gaga é a grande diva dos homossexuais. Em suas músicas, roupas e atitudes, a cantora sempre demonstra seu carinho e apoio aos gays e trans, se tornando uma grande inspiração para toda a comunidade.

Créditos: Instagram/Reprodução

Madonna

Se Lady Gaga é a diva dos homossexuais, Madonna é a rainha. A cantora pop é uma histórica defensora dos direitos LGBT.

Créditos: Instagram/Reprodução

Tiago Abravanel

O ator e cantor também sempre se manifesta a favor dos gays e trans em polêmicas envolvendo o tema. No caso mais recente, quando sua tia, Patrícia Abravanel, declarou que relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo não são normais, Tiago foi ao Instagram para responder a tia, deixando claro sua opinião e pedindo que ela aprende mais sobre o assunto.

Créditos: Instagram/Reprodução

Fonte: Vírgula UOL