Filha de Eduardo Cunha fica indignada com preços de roupas da Zara

(Foto: divulgação) Babu Cunha

Bárbara Cunha, conhecida como Babu e filha de Eduardo Cunha, ex-deputado preso e acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, se revoltou com o preço de um casaquinho da Zara, que custava R$ 769.

“Só eu estou chocada com os preços da Zara?”, escreveu Babu em uma postagem no Instagram Stories. A moça de 20 anos fez textão atacando a rede de lojas: “Sempre achei a marca (por mais que copie grifes cada vez mais e de forma cada vez mais descarada) uma ótima opção trendy para looks do dia-a-dia ou peças mais básicas de preço acessível, o que justificava a qualidade péssima da maioria das roupas”.

E continuou: “Por esse preço compro roupas mais bonitas e originais, de qualidade infinitamente melhor em milhares de outras lojas”.

Confira a revolta:

(Foto: reprodução/ Instagram)

