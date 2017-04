Filha de Carrie Fisher faz homenagem para a mãe ao usa vestido inspirado na Princesa Leia

Billie Lourd fez a primeira aparição pública após a morte da mãe, a atriz Carrie Fisher, durante um evento em comemoração aos 40 anos de Star Wars.

Para o Star Wars Celebration, ela escolheu um vestido inspirado no figurino da personagem da sua mãe na franquia, a Princesa Leia. No Instagram, ela compartilhou uma foto do momento. “Sentindo o poder incrível da força vindo de fãs incríveis na #starwarscelebration, após nosso tributo para minha mãe”, escreveu.

Estavam presentes no painel-homenagem, George Lucas, Hayden Christensen, Harrison Ford e Mark Hamill. Em seu discurso, Billie Lourd agradeceu aos fãs todo o amor por sua mãe. “Isso era o motivo dela amar tantos vocês. Vocês aceitavam e a apoiavam como a forte guerreira que ela era e também o lado vulnerável dela, que estava frequentemente aberto para que lutasse contra seu lado cheio de escuridão”, afirmou.

“Nada sobre ela era uma performance. Ela amava vocês, amava esses filmes, amava as pessoas que faziam esses filmes com ela e amava o personagem incrível que ela teve que criar, essa força chamada Leia”, disse.

No final, disse que sua mãe ensinou três coisas a ela: o discurso “Ajude-me, Obi-Wan Kenobi”, que “se a vida não é tão divertida quanto deveria, isso não é aceitável” e, finalmente, “a pessoa mais evoluída é, aparentemente, uma contradição. Ambos são a pessoa mais forte e mais vulnerável na sala. E era ela. Essa foi Leia”.

