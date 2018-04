Filha acaba documentando ressaca da mãe em lição de casa

Ninguém gosta de ressacas. Ninguém gosta de se lembrar de ressacas. Imagine, então, ser lembrado de uma ressaca horrível, que te deixou o dia todo de cama, por causa de uma lição de casa da sua filha?

Foi isso o que aconteceu com Margaret Stevenson, da Escócia, mãe de uma garotinha chamada Lucie, de sete anos. Em novembro do ano passado, ela saiu com suas amigas e acabou bebendo alguns prossecos a mais, o que fez com que no dia seguinte ela nem conseguisse sair da cama. Um dia para ser esquecido, com toda a certeza.

Mas, em março, ela foi lembrada da situação de uma forma bem vergonhosa. Durante uma reunião de pais e mestres na escola de Lucy, alguns trabalhos das crianças estavam expostos. Inclusive um desenho que a garotinha havia feito de sua mãe, deitada na cama. Uma legenda escrita por ela dizia: “No domingo, mamãe ficou doente. Ela bebeu sucos horríveis e precisou descansar”.

Quem reparou no trabalho de Lucy foi Scott, marido de Margaret e pai da menina. No malfadado domingo, foi ele quem disse para a filha que a mãe tinha ficado doente depois de beber alguns “sucos horríveis”. O detalhe mais hilário do desenho é um balde azul ao lado da cama. “Mas podia ser pior”, diz Margaret, de acordo com o jornal inglês Metro. “Ela sempre entrava no banheiro quando eu estava com a cara enfiada na privada. Pelo menos isso não tá no desenho”. Veja a obra prima de Lucy abaixo:

Crédito: Fortittude Press

Fonte: Vírgula UOL