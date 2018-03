Fifth Harmony dá pausa na carreira

Divulgação Fifth Harmony

Não é como se ninguém imaginasse, né.

Leia maisLauren Jauregui assina contrato solo e fãs especulam fim do Fifth …

Um ano e três meses depois de Camila Cabello deixar o grupo, com Lauren, Ally e Normani com contratos solos assinados e Dinah a caminho de fazer o mesmo, as garotas do Fifth Harmony finalmente assumiram que vão dar uma pausa na carreira da banda. Depois de seis anos de carreira, o grupo formado no X-Factor publicou nesta segunda, 19, em suas redes sociais, a notícia de que as integrantes vão agora focar na carreira solo. Pouco depois do anúncio a hashtag #ThankYouFifthHarmony foi pro topo do Trending Topics do Twitter. E lá está até agora. Veja a mensagem divulgada pelas meninas:

“Refletindo sobre os últimos seis anos desde que começamos no X-Factor, nós percebemos o quão longe fomos e apreciamos muito tudo, agora mais do que nunca. Nós tivemos uma jornada memorável juntas e nem podemos começar a expressar nossa gratidão por todos vocês por nos acompanharem nessa viagem.

Depos de seis anos trabalhando duro, sem parar, nós percebemos que, para nos mantermos autênticas a nós mesmas e vocês, precisamos tirar um tempo para nós e entrar em hiato com o Fifth Harmony para seguir nossos desejos solo.

Nós estamos muito animadas e agradecidas por poder tirar esse tempo para aprender e crescer criativamente e realmente achar nossas vocações individuais. Fazendo isso, nós estamos permitindo que a gente ganhe novas experiências, forças e perspectivas, que podem nos fazer voltar para a família Fifth Harmony.

Para as nossas Harmonizers, obrigada por tudo que nós construímos como Fifth Harmony. Com seu amor e encorajamento, nós vamos continuar a crescer, apoiar umas as outras em tudo que fizermos e continuar a fazer vocês orgulhosos.

Nós ainda temos alguns shows vindo até o fim do ano, que vão acontecer como planejado e nós mal podemos esperar.

Com nosso amor, do fundo dos nossos corações, Dinah Jane, Lauren, Normani e Ally.”

pic.twitter.com/4rDpt7sXvQ

— Fifth Harmony (@FifthHarmony) 19 de março de 2018



Fifth Harmony no Brasil

1 de 11

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Camila Cabello, US$ 6 milhões

Camila Cabello, US$ 6 milhões

Créditos: Reprodução/Instagram

Fifth Harmony no Caldeirão

A passagem da banda no Caldeirão do Huck parou o país. Elas mostraram simpatia e tentaram falar português, às vezes confundindo um pouco com espanhol.

Créditos: Divulgação/Gshow

Lauren Jauregui postou uma foto com a tocha olímpica

Lauren Jauregui postou uma foto com a tocha olímpica

Créditos: Reprodução/Instagram

Camila Cabello, 50 kg e 1,57 m

Camila Cabello, 50 kg e 1,57 m

Créditos: Divulgação

Fifth Harmony em Porto Alegre

No show em Porto Alegre, Camila disse que era gaúcha

Créditos: Reprodução/Instagram

Fifth Harmony platina

Neste mesmo show em Porto Alegre, elas receberam “disco de platina” pelas vendas do disco mais recente

Créditos: Divulgação/Gshow

Confusão em Brasília

Seguranças foram acusados de agredir fãs no hotel em que elas se hospedaram em Brasília.

Créditos: Divulgação

Cinco contra centenas

Elas negaram o problema e defenderam os seguranças em comunicado. “Às vezes, vocês esquecem que somos apenas cinco contra centenas de vocês”.

Créditos: Divulgação

Fãs de Fifth Harmony

A girl band mobilizou corações em sua passagem pelo Brasil

Créditos: Reprodução/Instagram

Fifth Harmony

No maior esquema “crush” coletivo

Créditos: Divulgação

Fifth Harmony

Esta foi a segunda passagem delas pelo Brasil. Voltem logo, meninas!

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Música

Katy Perry e Bebe Rexha em São Paulo

Música

Death Cab for Cutie — As melhores músicas

Música

Dicas de sobrevivência para o Lollapalooza

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL