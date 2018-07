Fifa repudia Maradona por acusação de ‘roubo monumental’

Maradonau

Após Diego Maradona ter afirmado que a Colômbia havia sofrido um “roubo monumental” na derrota para a Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo, a A Fifa emitiu um comunicado sobre a declaração do astro argentino.

“Depois dos comentários feitos por Diego Armando Maradona, a Fifa repreende fortemente as críticas à performance das autoridades de jogo, que foi considerada positiva em uma partida difícil e emocionante”, afirmou a entidade.

“(A Fifa) Também considera os comentários e insinuações (de roubo) feitos completamente inapropriados e sem fundamento”, completou.

A entidade disse ainda lamentar que as declarações tenham vindo de um jogador que escreveu a História do esporte”.

A Inglaterra venceu nos pênaltis e agora pega a Suécia nas quartas.

