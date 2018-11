Festival pernambucano No Ar Coquetel Molotov estreia em SP com line up de peso

(Foto: divulgação/montagem) Baco Exu do Blues, Maria Beraldo e Edgar

Nesta sexta, 30, vai rolar a primeira edição do No Ar Coquetel Molotov em São Paulo. O festival pernambucano, que acontece no Recife há 15 anos e é sinônimo de qualidade sonora, estreia na capital paulista no Água Branca, a partir das 17h.

No line up, como não poderia ser diferente, estão nomes de peso que representam o melhor da música brasileira atual: a cantora Maria Beraldo, o rapper Edgar, a Coletividade NÁMÍBIÀ, o trio de folk futurista Tuyo, os psicodélicos Boogarins e Baco Exu do Blues, que acabou de lançar o elogiadíssimo álbum Bluesman. Também terá um show especial que reúne as cantoras, compositoras e percussionistas Alessandra Leão, Karina Buhr e Isaar.

A Feira Polvo, conhecida por reunir produtores independentes de diferentes segmentos também estará no festival. Essa parceria, inclusive, vai de encontro à iniciativa da etapa que rola no Recife, que há mais de 10 anos também tem uma feira super especial com expositores pernambucanos.

Além disso, o No Ar fortalece a sua posição na plataforma Keychange, conhecida por incentivar a igualdade de gêneros nos festivais. O evento tem o apoio do Proac/ICMS, patrocínio da Ballantines e a Budweiser como cerveja oficial.

Nos vemos lá?

SERVIÇO:

No Ar Coquetel Molotov em São Paulo

Local:Rua Guaicurus, 324 – Água Branca

Data: Sexta-feira, 30 de novembro

Horário: A partir das 17h

Permitido para maiores de 18 anos

Ingressos: www.sympla.com.br/festival-no-ar-coquetel-molotov—sao-paulo

www.coquetelmolotov.com.br

New Order

28 de novembro em São Paulo, 30 em Uberlândia e 2 de dezembro em Curitiba

Créditos: Divulgação

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

