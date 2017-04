Festival nova-iorquino de EDM Electric Zoo tem 1ª edição no Brasil dia 21 de abril

O Brasil receberá a primeira edição do festival nova-iorquino Electric Zoo no dia 21 de abril, em São Paulo – no Autódromo de Interlagos -, das 16h às 4h. O festival conta com uma estrutura de três palcos onde se apresentarão DJs como KSHMR, Hardwell, The Jillionaire, Alan Walker, R3hab, Illusionize, Vintage Culture, entre outros.

O Electric Zoo foi criado em 2009 e hoje é um dos principais festivais americanos, com edições anuais que atraem dezenas de milhares de pessoas de todo o mundo. Sua mais recente realização foi em setembro de 2016, mas o festival também já teve edições no México, Japão e China.

“A essência do festival é a interação dos elementos urbanos com a natureza, e a combinação desses elementos com a música. Como num zoológico, o espaço é tomado por animais – não reais, mas em esculturas, design de palco e artistas trajados, além do público fantasiado -, que ganham uma atmosfera tecnológica por causa da arquitetura da cidade e da música”, afirma texto de divulgação do festival.

Os ingressos estão disponíveis para venda por meio do link bit.ly/electriczoobrtickets, e já estão no 3o lote com preços entre R$219,95 e R$729,90 (meia-entrada disponível).

SERVIÇO

Electric Zoo Brasil @ Autódromo de Interlagos

Sexta-feira, 21 de abril de 2017, das 16h às 4h

Endereço: Avenida Sen. Teotônio Vilela, 261 – Interlagos, São Paulo – SP

Ingressos: entre R$199,95 e R$1.399,90 (meia-entrada disponível)

Vendas online: http://bit.ly/electriczoobrtickets

Capacidade: 20 mil pessoas

Classificação etária: 18 anos

Informações: http://electriczoofestival.com.br

Fonte: Vírgula UOL