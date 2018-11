Festival gratuito de novidades tecnológicas ocorre no Rio

Um evento para filhos e pais antenados em novidades tecnológicas acontece neste sábado (24) no Rio. Com entrada gratuita, o TACK Festival será realizado no Parque Lage, no bairro Jardim Botânico, com oficinas de games, viagens virtuais, criação de imagens em 360°, cinema a céu aberto, apresentações musicais e circenses. Também haverá palestras sobre inteligência artificial e produção de vídeo para YouTube.

Além de toda a programação, o evento será palco de uma competição em que alunos do ensino público e privado apresentarão soluções para estimular a produção cultural nas periferias do Rio. O prêmio será uma viagem até o Brazil Conference 2019, na Universidade de Harvard e para o Massachusetts Institute of Technology (MIT), também nos Estados Unidos.

O desafio é baseado na metodologia do programa Innovation Camp, da ONG Junior Achievement, organização de empreendedorismo jovem do mundo. O objetivo do programa é que estudantes das mais variadas realidades, organizados em equipes, possam encontrar soluções inovadoras para o tema: “Como estimular e dar visibilidade a cultura nas comunidades cariocas”.

Durante o processo, os participantes contam com a ajuda de mentores e voluntários que vão auxiliá-los no desenvolvimento das ideias. Com a duração de oito horas, o desafio deve ser realizado em um único dia. Os alunos participam de atividades de brainstorming e geração de ideias, especialmente design thinking, para resolver os problemas com uso da tecnologia.

O público pode participar gratuitamente do TACK Festival das 9h às 20h. O Parque Lage fica na Rua Jardim Botânico, 414.

Fonte: Agência Brasil