Festival do Rio de cinema terá a exibição de 200 filmes

Começa hoje (1º) a 20ª edição do Festival do Rio, um dos principais eventos do circuito do cinema no país. Serão exibidos 200 filmes de 60 países, divididos em 11 mostras.

A sessão de abertura será no Cine Odeon, na Cinelândia, com a exibição do novo filme de Steve McQueen, As Viúvas, estrelado por Viola Davis. No encerramento, dia 11, também no Cine Odeon, será exibido o filme inédito de Cacá Diegues O Grande Circo Místico, representante do Brasil na corrida pelo Oscar em 2019.

A partir de amanhã, a mostra abre para o público com salas em Niterói e em diversos pontos da cidade, como Gávea, Botafogo, Ipanema, Catete, Copacabana, Flamengo e Guadalupe. As tradicionais sessões populares seguidas de conversas com o público acontecem no Centro Cultural Cine Odeon e no Estação NET Rio.

O Cinema Brasileiro estará representado por 84 obras, entre curtas e longas metragem, tanto documentários como de ficção. Quatro clássicos do cinema nacional serão exibidos em versões restauradas: Rio 40 graus e Rio Zona Norte, ambos do cineasta Nelson Pereira dos Santos; Pixote, a lei do mais fraco, de Hector Babenco; e Central do Brasil, de Walter Salles.

Entre os destaques da programação estão: Se esta Rua Falasse, de Barry Jenkins, que foi exibido no Festival de Toronto; A Casa que Jack Construiu, de Lars von Trier, e Assunto de Família, vencedor da Palma de Ouro de 2018. O público poderá assistir também às obras Guerra Fria, O Mau Exemplo de Cameron Post, No Portal da Eternidade, Rafiki, A Pé Ele Não Vai Longe, Vida Selvagem, A Favorita e O Peso do Passado, entre outras.

Serão distribuídos no Festival o 5º Prêmio Felix, para filmes de temática LGBT, para o qual concorrem 29 títulos; o Prêmio Geração, para um dos seis filmes que têm como público crianças e adolescentes. Os filmes brasileiros têm a oportunidade de concorrer ao Troféu Redentor, ao Novos Rumos e à Première Brasil, que recebem o Prêmio Petrobrás de Cinema.

Negócios

O RioMarket, área de negócios do Festival, um dos maiores eventos do mercado do audiovisual do país, este ano será na Casa Firjan, em Botafogo. A programação inclui seminários, workshops, masterclasses e rodadas de negócios, visando a troca de conhecimento entre profissionais e empresas do setor e o fomento de parcerias produtivas.

Na parceria do Festival do Rio com a gravadora Biscoito Fino para os espetáculos musicais, este ano o evento sonoro ocorrerá no dia 9, dentro do formato de shows secretos da Sofar Sound. No dia 3, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta no Teatro Rival, na Cinelândia, um repertório de trilhas sonoras dançantes dos anos 1970 e 1980.

Fonte: Agência Brasil