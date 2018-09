Festival de Música da Rádio MEC emociona público no Rio

Celebrar, revelar, premiar e divulgar os novos talentos da música popular brasileira. Foi com esse espírito que o Teatro João Caetano, no centro do Rio de Janeiro, foi palco do Festival de Música da Rádio MEC.

Uma festa da música e rádio em uma data especial. Ontem (25) foi o Dia do Rádio e de um dos “pais” da radiodifusão: Edgard Roquette Pinto, nascido em 25 de setembro de 1884.



A primeira vencedora foi a intérprete Mari Mari, premiada com o voto popular da internet. Segundo os mestres de cerimônia Jorge Ramos e Emilly Kruger, foram mais de 11 mil votos.

O palco do João Caetano teve espaço também para muitas homenagens, como os 70 anos do compositor Chico Mário. O filho dele, o compositor e instrumentista Marcos Souza, empolgou o público com Ressureição e Guerra de Canudos, acompanhado do violoncelista David Chew.

A melhor música clássica ficou para Ricardo Szpilman – Concertino – em três movimentos. Na categoria Instrumental, Lydua Muzafir, com Melancolia. Na Infantil, Hamilton Catete levou o troféu por Pezinho de maracujá, enquanto a melhor música popular brasileira foi de Mari Mari, Maracatu Menino, a grande agraciada da noite.

Entre os intérpretes, o Quarteto Quimera, com Reverenciando Radamés, recebeu o prêmio de música clássica; Debora Levi, com Back to life, o de instrumental; e Cláudia Ferrari, Última canção, ficou com a melhor no quesito popular.



O público acompanhou também a pianista Fernanda Canaud, que tocou Radamés Gnattali. Dançou com a banda Mini Seres do Mar e se emocionou com o Coro de Câmara da Escola de Música Villa-Lobos que encerrou a festa com duas composições de Milton Nascimento: Maria, Maria e Nada será como antes.

Veja o resultado do Festival de Música da Rádio MEC

Fonte: Agência Brasil