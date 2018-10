Festa da Padroeira do Brasil movimenta Santuário de Aparecida

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no município de Aparecida (SP), recebe hoje (12), feriado dedicado à santa, milhares de romeiros e fiéis. Com o tema Em Jesus, com Maria, Restauramos a Vida, este ano, a Basílica comemora 40 anos da restauração da imagem da padroeira, após ter se quebrado num atentado em 1978.

Segundo o reitor do Santuário, padre João Batista, o Brasil precisa também de oração por causa das eleições presidenciais. Este ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tenta impulsionar a liderança dos cristãos leigos na comunidade. “É um momento para a gente rezar pela nossa Igreja, sobretudo aqui no Brasil e na América Latina, para que possa ser restaurada e reestruturada a partir da missão do leigo”, disse o padre.

Programação

Para hoje, está prevista a Procissão Solene, que leva a imagem de Nossa Senhora Aparecida para próximo do povo, percorrendo as ruas da cidade. A trajeto começa na Basílica Velha, centro, às 15h30, e segue até o Santuário Nacional, onde ocorre a missa de encerramento das festividades às 16h30.

Uma novidade dessa procissão é que a imagem não será mais levada em “carros andores”, mas em “andores de braços”, em que os próprios devotos têm a oportunidade de carregar a santa, em linha com o objetivo da CNBB de enaltecer o leigo. “Nas procissões de padroeiros Brasil afora, geralmente as pessoas carregam os andores e gostam disso. Claro que nem todos que estarão no Santuário vão conseguir carregar esse andor, mas alguns representantes poderão fazer isso”, disse o padre.

Durante o dia de festa, cantores mirins cantam, a partir das 18h, ao lado do sertanejo Daniel e da orquestra do Projeto de Educação Musical do Santuário Nacional (PEMSA), em comemoração ao Dia da Criança. Entre os artistas confirmados estão Giulia Soncini, Larissa Manoela, Yasmin Giacomini, Guilherme Martinez, Fabiana Moneró, Léo Cidade, Neto Junqueira e a atração internacional The Melisizwe Brothers. Um show pirotécnico encerra a celebração.

Obras do tricentenário

As obras de acabamento feitas no Santuário Nacional em 2016 e 2017, em vista da comemoração, ano passado, dos 300 anos da aparição da imagem, serão retomadas em 2019. “Temos muita coisa para frente ainda, como o revestimento das capelas de passagem, a concepção artística para as Capelas São José e Capela do Santíssimo para, em seguida, fazer o revestimento, finalizar o teto das naves, o revestimento da parte externa da Basílica, entre outras obras necessárias.”

A festa do tricentenário em 2017 recebeu 200 mil visitantes. No feriado de 2016, que caiu em uma terça-feira, foram recebidos 150 mil fiéis.

Fonte: Agência Brasil