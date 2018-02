Fernando & Sorocaba e MC Livinho estão entre atrações de camarote na Sapucaí

Montagem/Divulgação Fernando e Sorocaba e Livinho

O grupo WDS, detentor da marca Wood’s, divulgou as atrações do camarote exclusivo na Sapucaí, que estreia este ano no Carnaval do Rio de Janeiro.

“A iniciativa faz parte do projeto de expansão da Wood´s, que acaba de inaugurar sua primeira unidade no Rio de Janeiro, além de contar com unidades espalhados por outras doze cidades brasileiras”, afirma texto de divulgação da assessoria de comunicação.

Localizado no setor 8 da Marquês de Sapucaí, o Camarote Wood´s vai funcionar nos dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro, durante o desfile das escolas de samba dos grupos especial e de acesso, e no dia 17 de fevereiro para o desfile das escolas campeãs. Com uma visão privilegiada da avenida, o espaço promete levar toda a excelência e padrão de atendimento presentes nas casas da rede Wood’s para dentro do sambódromo, com shows exclusivos de grandes nomes da música nacional e diversas ações especiais.

A programação musical terá início no dia 9 de fevereiro com as apresentações do cantor Ruan Mansur e da dupla Thaeme &Thiago. No dia 10, é a vez dos sertanejos João Bosco & Vinicius subirem ao palco. O domingo, dia 11, será de funk com MC Livinho. Já na segunda-feira, dia 12, o camarote receberá a apresentação da dupla Fernando & Sorocaba. O encerramento acontece no dia 17 de fevereiro com o show de Durval Lelys.

