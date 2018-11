Fernando Gabeira é o entrevistado de Um Olhar sobre o Mundo

O jornalista Fernando Gabeira conversa com o colega Moisés Rabinovici no programa Um Olhar sobre o Mundo desta semana e dá sua visão sobre a nova fase da política internacional que se inaugura com o governo de Jair Bolsonaro. O programa vai ao ar hoje (26), às 21h45, pela TV Brasil.

Gabeira debateu com Rabinovici diversas questões das relações exteriores do Brasil e falou sobre a próxima reunião do G-20, que ocorre na sexta-feira (30), em Buenos Aires. Ele disse que a ausência do presidente eleito do Brasil no encontro da Argentina é compreensível porque, além da política externa brasileira ainda estar em montagem, o encontro entre Bolsonaro e Donald Trump, presidente dos EUA, deve ser precedido por reuniões preparatórias entre representantes dos dois países.

Ao comentar a questão da aproximação prevista com os Estados Unidos ao lado de um certo distanciamento da China, Gabeira salientou que o que se sabe hoje é que existe uma perspectiva ainda incerta sobre os resultados disso. “É difícil prever o que vai acontecer e o que não vai. A China é hoje a nossa maior parceira comercial e também o país que mais investe no Brasil. Essa aproximação com os Estados Unidos está trazendo uma promessa de que o papel da China possa ser substituído. No entanto, isso é uma promessa. Eu não sei até que ponto isso possa ser feito com facilidade nas atuais circunstâncias da política norte-americana”, disse.

Gabeira disse que quase certamente haverá mudanças nas relações com alguns países como Cuba, Venezuela e Israel e que mesmo durante o governo de Michel Temer já ocorreram algumas modificações nas relações com esses três países comparadas aos governos petistas, mas que agora a política externa deverá sofrer transformações significativas .

“Uma dessas modificações diz respeito à Venezuela”, disse Gabeira. Para ele, agora as relações do Brasil com o governo de Nicolás Maduro deverão ser “bem mais difíceis e tensas”. Ele prevê também que o tratamento com Cuba será profundamente afetado e isso já aparece nas reações do governo cubano que determinou a retirada dos médicos do programa Mais Médicos diante da posição do novo governo brasileiro.

Além dessas, segundo Gabeira, também ocorrerão muitas modificações em relação aos Estados Unidos. “A ideia é mudar o eixo terceiro mundista para uma relação com países com mais desenvolvimento tecnológico e econômico.”

Sobre o programa

Com 40 anos de experiência, 16 dos quais vividos como correspondente internacional em vários países, o jornalista Moisés Rabinovici é o apresentador do programa Um Olhar sobre o Mundo, transmitido semanalmente às segundas-feiras pela TV Brasil.

Antes de comandar esta atração da TV Brasil, Rabinovici trabalhou na imprensa escrita e em emissoras de rádio. Para entrevistar seus convidados e tratar de inúmeros temas que são notícia, usa o conhecimento reunido em grandes coberturas internacionais, inclusive como repórter de guerra e analista de política.

Rabinovici, que em suas andanças pelo mundo já entrevistou grandes líderes e personalidades de vários países, recebe toda segunda-feira, nos estúdios da TV Brasil em São Paulo, especialistas, estudiosos e jornalistas para debater os principais acontecimentos do momento.

Fonte: Agência Brasil