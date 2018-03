Fernanda Young mostra seios em foto no Instagram

A escritora Fernanda Young causou polêmica nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 21.

Ela postou uma foto em que está só de calcinha, segurando a camiseta levantada, que cobre o seu rosto e mostra seus seios. A imagem foi censurada pelo Instagram.

Young já tinha postado uma foto em que mostrava os seis na mídia social no mês passado. Na legenda, ela explicou que aquilo era um teste para ver em quanto tempo a imagem seria censurada e tirada do ar. Após grande repercussão, ela acabou deletando a postagem e explicou: “Postei a foto dos seios porque eu havia desenhado nos meus mamilos no post anterior, e logo me senti absurda. Por que os mamilos femininos são considerados, hoje em dia, tão indecentes? Bunda pode. Os nossos mamilos não. É absurdo”.

Fonte: Vírgula UOL