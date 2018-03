Olha que graça!

A Fernanda Souza e o Thiaguinho comemoram no começo de março três anos de casamento. E nesta quinta, 15, as bodas de trigo do casal foram abençoadas pelo amigo dos dois, o Padre Fábio de Melo. Tanto o padre quando Fernanda postaram fotos do momento no Instagram. Veja!

Fernanda Souza e Thiaguinho são abençoados por Padre Fábio de Melo

Fernanda Souza e Thiaguinho são abençoados por Padre Fábio de Melo

Créditos: Reprodução / Instagram

Fernanda Souza e Padre Fábio de Melo

Créditos: Reprodução / Instagram

Fernanda Souza e Thiaguinho são abençoados por Padre Fábio de Melo

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL