Fernanda Gentil entra com microfone em banheiro de avião e surpreende comissário

Fernanda Gentil

Que Fernanda Gentil é super divertida, todo mundo sabe, né?! Desta vez, a jornalista da TV Globo surpreendeu passageiros e um comissário de bordo ao entrar em um banheiro de avião com um microfone nas mãos.

“Pausa para esse momento dentro do banheiro do avião, com um microfone, para gravar um off. Realmente, a Copa já começou”, contou Fernanda, que está indo para a Rússia para a cobertura da Copa do Mundo 2018.

Fernanda ainda afirmou: “Eu entrei aqui o aeromoço perguntou se eu ia cantar. Eu tenho um quê de Claudia Leitte, a começar pelo corpo, obviamente, né? Também uma mistura com Veveta e San (Sandy) obviamente”.

Fonte: Vírgula UOL