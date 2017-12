Férias em Portugal

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um pedido da defesa do major da Polícia Militar, Michel Ferronato, para passar férias Portugal. O militar, que é suspeito de envolvimento no esquema dos grampos ilegais em Mato Grosso, pediu autorização para passar um mês fora do país para participar do batizado da filha. No entanto, o militar não apresentou documentos comprovando a realização do batizado como também endereço de onde iria ficar em Portugal. Michel Ferronato foi preso durante a Operação Esdras, deflagrada em 27 de setembro deste ano. Atualmente ele cumpre prisão domiciliar.