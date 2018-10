Feriado prolongado movimenta rodoviária do Rio a partir de amanhã

Mais de 52 mil passageiros devem passar amanhã (11) pela rodoviária do Rio de Janeiro, no início do feriado prolongado do Dia da Criança, segundo previsão da da Concessionária Novo Rio. Durante o período, cerca de 217 mil pessoas devem embarcar e desembarcar no terminal, que terá até 7.170 ônibus em circulação, sendo 1.840 extras.

Segundo a assessora de Relações Públicas da concessionária, Beatriz Lima, os destinos mais procurados são os de curta distância, com destaque para a Região dos Lagos, a Costa Verde e a serra fluminense. Há também procura por municípios de Minas Gerais e São Paulo.

Amanhã (11) e sexta-feira (12), em ação promovida na passarela central superior da Rodoviária Novo Rio, pela Viação Útil e a loja Ponto de Bala, as crianças que estiverem no terminal vao ganhar pipoca e balões coloridos. A gerente de marketing da viação Útil, Letícia Pineschi, avalia que haverá aumento em torno de 20% nas linhas da empresa, somando 1.300 ônibus, dos quais 452 são extras.

A relações públicas do terminal aconselhou os viajantes a antecipar a compra das passagens, em especial os que pretendem viajar para as regiões mais procuradas ou beneficiários de gratuidade. Recomendou ainda que devem chegar na rodoviária com pelo menos 30 minutos de antecedência e não esquecer a documentação original com foto.

Dúvidas e manifestações dos usuários podem ser encaminhadas à concessionária através da internet, pelo telefone (21) 32131800 ou nas redes sociais.

Fonte: Agência Brasil