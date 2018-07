Fergie posta foto com Black Eyed Peas e atiça fãs sobre retorno

(Foto: reprodução/ Instagram)

Leia mais

Fergie mexeu com o emocional dos fãs de Black Eyed Peas. De surpresa, a cantora postou uma foto no Instagram junto dos integrantes do grupo, Will.I.Am, Apl.de.Ap e Taboo.

Os fãs piraram na hora e começaram a especular que a cantora poderia estar voltando ao Black Eyed Peas, já que ela deixou oficialmente o grupo em 2017 para focar em sua carreira solo.

Nos comentários, os fãs suplicaram: “Por favor, volte com eles”, “Sinto falta de vocês quatro juntos”, “Junte-se a eles” e “Estou esperando isso há muito tempo”.

Será que ela volta? Confira esse clique:

(Foto: reprodução/ Instagram)

Fergie

No programa de Oprah Winfrey no ano de 2012, Fergie revelou já ter usado ecstasy e metanfetamina, e que o abuso de drogas a fez pesar 40 quilos. A cantora disse em entrevista que fazer terapia a ajudou muito no processo para se livrar do vício.

Créditos: I Hate Flash/ divulgação

Fergie

No programa de Oprah Winfrey no ano de 2012, Fergie revelou já ter usado ecstasy e metanfetamina, e que o abuso de drogas a fez pesar 40 quilos. A cantora disse em entrevista que fazer terapia a ajudou muito no processo para se livrar do vício.

Fonte: Vírgula UOL