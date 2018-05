Fergie pegar metrô para ir a evento em Nova York e ainda mostra tudo no Instagram

Fergie

Leia maisApresentação icônica de Elis Regina na TV é restaurada para …Os cientistas descobriram qual o cheiro de Urano e você não vai …

Fergie é gente como a gente, uma verdadeira diva acessível! A cantora decidiu ir a um evento em Nova York de metrô, na noite da última terça-feira (15).

E sabe quem divulgou esse momento? Não foram fãs, não! A própria Fergie filmou tudo e colocou em seu Stories, no Instagram.

Olha só:

This film trailer will rock the nation @fergie pic.twitter.com/9gafjFioOd

— jared gelman (@JaredGelman) 16 de maio de 2018

Fonte: Vírgula UOL