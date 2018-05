Feliz dia das mães! Você sabe a origem da data?

Em 2018, o Dia das Mães no Brasil será comemorado no dia 13 de maio. Mas você sabe a origem dessa data?

A nossa forma atual de comemoração do Dia das Mães é fruto do esforço de uma estadunidense chamada Anna Jarvis, que lutou pela instituição da data graças à militância de sua mãe, Ann Reeves Jarvis.

No fim do século XIX, Ann organizava grupos de mulheres que trabalhavam para melhorar as condições sanitárias do país como fim de reduzir a mortalidade infantil, além de ter se envolvido com a Guerra Civil dos EUA, criando multirões para cuidar dos soldados feridos. Depois da guerra, ela passou a planejar reuniões e piqueniques pacifistas, para incentivar as mulheres estadunidenses a se envolver com a política do país — e chamava esses encontros de Dia das Mães.

Depois de Ann falecer, em 1905, Anna passou a fazer uma forte campanha para que o Dia das Mães inventado por ela passasse a fazer parte do calendário oficial dos Estados Unidos. Depois de muita zombaria de políticos — que diziam que se instituíssem o Dia das Mães também precisariam instituir o “Dia das Sogras” — ela conseguiu, em 1911, que todos os estados de seu país reconhecessem a data. E em 1914, foi decretado que o Dia das Mães seria celebrado todo segundo mês de maio.

Entretanto, o viés comercial que a data adquiriu deixou Anna Jarvis extremamente decepcionada — e ela passou o resto da vida boicotando o Dia das Mães e tentando acabar com a comemoração que ela lutou tanto para estabelecer.

Por que no segundo domingo de maio?

O período da celebração foi escolhido para coincidir com o início da primavera no hemisfério norte. Os gregos celebravam na mesma época a deusa Rhea, mãe de todos os deuses, com cultos, presentes e homenagens. No Brasil, a data foi criada por um decreto de Getúlio Vargas, em 1932.

Fonte: Vírgula UOL