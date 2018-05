Felipe Neto revela viver momento difícil: “Longe da família, do contato humano, do carinho”

Felipe Neto e Giovanna Ewbank

Felipe Neto participou do quadro Na Cama, no canal de Giovanna Ewbank, e falou um pouco sobre um momento difícil que tem passou. O youtuber afirmou que o excesso de trabalho tem atrapalhado bastante a sua saúde.

“As pessoas associam felicidade às conquistas. E as conquistas podem te dar a alegria que for, mas não felicidade. Não importa o tamanho da sua casa, do seu público, o dinheiro na sua conta, no final do dia nada vai te dar felicidade”, contou.

Felipe Neto ainda afirmou: “Hoje essas coisas são maravilhosas, mas estou vivendo um momento muito difícil. Estou longe da minha família, do contato humano, do carinho. Estou trabalhando muito mais do que deveria. E isso, sem dúvida alguma, diminui minha felicidade”.

Giovanna ainda questionou e ele não sente que tem que dar uma parada ou diminuída no ritmo intenso de trabalho. “Eu acho, meu pai acha, minha mãe, meu psiquiatra. Todo mundo acha. Mas é difícil. Eu acho que eu nasci com uma tomada de 220V cravada em mim, que eu não consigo parar. Tenho medo de parar e aí sim surtar”, disse.

O youtuber relembrou também o início de sua carreira. “Sabe quando você passa da adolescência para a fase adulta? Que você acha que sabe sobre tudo no mundo, que entende tudo, que tem críticas para tudo?”, disse. “Eu era bem difícil. Mas eu mudei, graças a Deus. Imagina que chato, eu com 30 anos na cara?”, completou.

Fonte: Vírgula UOL