Feliciano sobre Pabllo Vittar: “alçado a categoria superior a nós que nascemos com sexo definido”

Divulgação Phabullo Rodrigues da Silva

Leia maisPabllo Vittar brilha na Sapucaí e diz que ainda não beijou …Pabllo Vittar se chama Phabullo; saiba os nomes verdadeiros dos …

O deputado federal e pastor Marcos Feliciano resolveu falar no Youtube sobre a ascensão da cantora Pabllo Vittar.

No vídeo, ele fez um alerta: “com distanciamento cada vez maior dos valores, da família, do moral e dos bons costumes, da honestidade, princípios e outros valores fundamentais, grupos de comunicação aproveitam essas mazelas para projetar suas táticas, nomes para os representar, como fizeram antes”.

Além disso, o deputado diz que “esses grupos” querem eleger representantes em cada canto do país para propagar a “ideologia de gênero”.

Reprodução

“O alerta é para a sociedade conservadora: atenção, sinto que tais grupos defensores e propagadores da ideologia de gênero estarão tentando eleger representantes em cada estado desse país. Adivinha pra quê? Para produzir leis para defender a promiscuidade, cartilhas de ensinamento de sexo para nossas crianças, cotas em universidades para transexuais transgêneros, como já acontece”, afirma.

Feliciano, então, continua: “em um boom que os coloca acima de nós, meros mortais, eles estão sendo alçados a uma categoria superior a nós que nascemos com sexo definido, como alertei em 2013. Eles não querem direitos, querem privilégios e os conseguiram. O Big Brother já projetou líderes assim lembra disso?”, completa.

Assista ao vídeo completo aqui:

Pabllo Vittar

1 de 73

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Fergie e Pabllo Vittar

Créditos: I Hate Flash/ divulgação

Whindersson Nunes com Fergie e Pabllo Vittar

Whindersson Nunes com Fergie e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta e Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Pinterest

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

No Marrocos para gravar clipe, Anitta e Pabllo Vittar têm foto divulgada

Anitta e Pablo gravaram clipe no Marrocos

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Lia Clark e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Lia Clark e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Marlon Brambilla

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Música

Phil Collins e The Pretenders em São Paulo

Música

Atrações imperdíveis do Lollapalooza 2018

Música

Jimi Hendrix, lenda da guitarra

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL