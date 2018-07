‘Feiticeiro misterioso’ é russo e agradece torcida brasileira

“Feiticeiro misterioso”

O “feiticeiro misterioso” que ficou conhecido por aparecer com a bandeira do Brasil na transmissão do jogo contra o México, Yury Torsky, agradeceu as mensagens enviadas por torcedores brasileiros.

O morador de Samara, na Rússia, de 34 anos, virou meme rapidamente. “Obrigado a todos. Eu não consigo responder diretamente para todos vocês, mas vocês são incríveis. Estou muito feliz por fazer parte do time brasileiro nesse campeonato. Claro, eu vou apoiar o Brasil nas próximas partidas e espero que vocês vençam”, escreveu.

Na rede social VK, muito usada na Rússia, brasileiros estão deixando mensagens como “Misterious Wizard, Brazil loves you” (feiticeiro misterioso, o Brasil te ama), “venha para o Brasil” e “te amamos”.

Yury foi identificado pelo site do jornal Correio Braziliense. Ele nasceu em Mirny, na Rússia e trabalha no centro espacial instalado na cidade.

Fonte: Vírgula UOL