Feirões digitais tiram dúvidas sobre desligamento da TV analógica no Rio

Dez dias após o início do desligamento do sinal analógico de TV em 19 municípios do Rio de Janeiro, ocorrido no dia 25 de outubro, os feirões digitais continuam neste fim de semana para tirar dúvidas da população e entrega dos kits contendo o aparelho conversor do sinal, antena UHF e controle remoto.

A previsão é que o processo seja concluído em 22 de novembro nas cidades do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. Para isso, é necessário que 93% dos domicílios da região estejam aptos a receber o sinal digital.



Monitores da Seja Digital ensinam famílias a fazer a instalação do kit de TV digital, no Rio Tomaz Silva/Agência Brasil

Hoje (4), o ônibus do Seja Digital (Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) ficou estacionado em Seropédica, na Baixada Fluminense, até 13h, no Posto de Saúde Doutor José Bueno. A população pôde verificar se tem direito ao kit gratuito e também agendar a retirada. No domingo, o ônibus fica no centro de Itaboraí, na região metropolitana, de 9h às 13h.

Os aparelhos televisores fabricados no Brasil a partir de 2011 já vêm com o conversor do sinal digital integrado, sendo necessário apenas uma antena UHF para receber o sinal digital, que é transmitido em frequência mais alta do que a do sinal analógico. Para os televisores mais antigos, é necessária a aquisição de um conversor externo, encontrado no mercado varejo por cerca de R$ 80.

Beneficiários de programas sociais do governo federal, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Tarifa Social de Energia Elétrica têm direito a receber um kit gratuitamente, entregue pelo Seja Digital. No total, cerca de 1,2 milhão de kits serão entregues na região, em 60 pontos de distribuição. Até o dia 30 de outubro, já haviam sido entregues 965 mil. As famílias têm até o dia 9 de dezembro para fazer a retirada. É preciso agendar pelo site sejadigital.com.br.

Cronograma



Torre de TV Digital de Brasília, onde o sinal analógico de TV foi desligado no ano passadoWilson Dias/Agência Brasil

No ano passado, o sinal analógico de TV foi desligado em Rio Verde (GO), no Distrito Federal e Entorno. Em março deste ano, foi a vez da cidade de São Paulo, Goiânia e Recife. No mês passado, foi desligado o sinal analógico em Fortaleza e em Salvador.

Em Vitória, a mudança ocorreu junto com o Rio de Janeiro, no dia 25 de outubro. No dia 8 de novembro, será a vez de Belo Horizonte e, no dia 29, das cidades paulistas de Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Santos e as do Vale da Paraíba.

No dia 31 de janeiro de 2018, será desligado o sinal em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. O cronograma nacional termina em dezembro de 2018.

Com o desligamento, a faixa de 700 MHz utilizada para transmitir a TV analógica, considerada mais nobre, será liberada para o uso das operadoras de telefonia celular para a internet móvel de quarta geração, o chamado 4G.

Atualmente, a transmissão do 4G utiliza a faixa de 2,5 GHz. A expectativa é que essa mudança melhore a velocidade e o alcance do 4G em ambientes internos.

Fonte: Agência Brasil