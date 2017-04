Feira do Pantanal revela grandeza da cultura mato-grossense

Começa nesta quinta-feira (20) e vai até a 23 de abril, a Feira Internacional de Turismo (FIT) do Pantanal 2017. Ela será realizada no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, das 16h às 22h, com entrada franca.

Neste ano, a Feira – que terá como tema como tema Sustentabilidade para o Desenvolvimento do Turismo -, também desvela a riqueza da cultura mato-grossense por meio de vários shows entre eles o do grupo de Siriri e Curur Flor Ribeirinha, e as músucas de Halisson Cristian e o trio Pescuma, Henrique e Claudinho.

Realizado pelo Governo de Mato Grosso com apoio do Trade Turístico do estado, as atrações começam a tomar corpo no palco principal a partir das 20h do dia 20, com show do grupo Flor Ribeirinha, que apresentará o espetáculo “Nandaia”, peça de cerca de uma hora e 15 minutos de duração que conta com mais de 100 componentes, entre artistas e produção, e mais de 200 figurinos, e reúne diversas apresentações folclóricas.

As 21h é a vez da Orquestra Sinfónica Nacional da Bolívia, fundada em 1907 como Conservatório Nacional de Música. Em seguida o cantor Roberto Lucialdo, conhecido popularmente como “Rei do Rasqueado”, encerra o primeiro dia do evento com um repertório recheado de sucessos do imaginário popular cuiabano e mato-grossense.

O trabalho da cantora Hamilka Rizo abre o segundo dia da FIT Pantanal 2017. O show começa às 18h30, e precede o trabalho de um grupo formado por moradores dos municípios de Barra do Garças e Araguaiana: os ‘Catireiros do Araguaia’. O som da trupe bebe da raiz cultural local, e tem como base a catira, dança do folclore brasileiro que é caracterizada pelo ritmo musical marcado pelo som da viola caipira.

Às 20h outro grupo se apresenta: os Mascarados de Poconé, seguidos por mais um grupo, o já reconhecido grupo Dança do Congo do município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Para encerrar o segundo dia de shows, um show da tradicional banda “Scort Som”, uma dos fundadores do lambadão mato-grossense, que já ultrapassou 25 anos nos palcos, e ajudou a levar o ritmo para todo Estado.

No sábado (22) o grupo de siriri Flor de Atalaia, que no ano passado foi o grande destaque do Festival Movimento Arte Carioca, realizado na cidade do Rio de Janeiro, ganhando o 1º lugar na categoria ‘Dança Folclórica’, além de ser escolhido como melhor coreografia do dia e como destaque do festival, começa a esquentar o palco a partir das 19h. Logo depois, se apresenta mais um grupo de dança típica de Vila Bela da Santíssima Trindade: o de Dança do Chorado. O cantor Halisson Cristian fecha a noite, com show marcado para começar às 22h.

A extensa programação de shows termina no domingo, dia 23, com apresentações da dupla Eldes e Candinho (18h30); Chapada in Concert (19h) e o Grupo Chalana, agendado para subir ao placo às 20h. O mais famoso trio de MT, Pescuma, Henrique e Claudinho fecha o festival. Os cantores já tiveram uma música gravada para a trilha sonora do filme Dois Filhos De Francisco (“Tá faltando alguém aqui”), já tocaram Brasil afora e representam Cuiabá com propriedade e um dos DVDs do trio já vendeu quase 50 mil cópias.