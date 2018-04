Feijoada, pastel, feira e brigadeiro: em SP, Chris Pratt prova que é bem brasileiro

(Foto: divulgação) Chris Pratt na feira

Atualmente em São Paulo para divulgar o filme Vingadores: Guerra Infinita, Chris Pratt, que interpreta o Senhor das Estrelas em Guardiões da Galáxia, já pode ser considerado um brasileiro.

Nesses dois últimos dias, o ator experimentou feijoada, caipirinha, pastel, caldo de cana e brigadeiro. E, amou muito tudo isso.

Pratt ainda foi à feira comprar bananas (com sacola tradicional de feira), passeou pelo Parque Ibirapuera (onde participou de um evento sobre o filme), visitou o Beco do Batman, treinou MMA com o Minotauro e até conheceu a Palmirinha. Ele também vivenciou um dos lados cruéis da capital paulista: o trânsito, onde ficou parado dentro de uma van por um tempão.

No meio de tudo isso, atendeu centenas de fãs na porta do hotel e tirou selfies com quem pedisse. Sempre com um sorriso no rosto e de bom humor. Igual aos brasileiros.

Confira abaixo o rolê de Pratt por nossas terras:

Se maravilhou com a feijoada

Créditos: Divulgação

Experimentou pastel de feira

Créditos: Divulgação

Visitou o Beco do Batman

Créditos: Reprodução/ Instagram

Lutou MMA com o Minotauro

Créditos: Reprodução/ Instagram

Mandou ver no caldo de cana

Créditos: Divulgação

Deu um passeio pelo Ibirapuera

Créditos: Reprodução/ Instagram

Comprou bananas na feira

Créditos: Divulgação

Provou o brigadeiro da Palmirinha

Créditos: Divulgação

E sofreu com trânsito de São Paulo

Créditos: Reprodução/ Instagram

